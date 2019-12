Castelnuovo



Al volante dopo aver bevuto, denunciata 24enne

sabato, 21 dicembre 2019, 13:34

E' stata denunciata in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica una ragazza 24enne di Piazza al Serchio che, alle 1.30 della scorsa notte, mentre era alla guida dell’auto della madre, è stata fermata nel centro di Castelnuovo di Garfagnana e sottoposta a controllo evidenziando subito la sintomatologia dello stato di ebrezza alcolica.



Il successivo accertamento con l’etilometro, ha evidenziato un tasso alcolico pari a 2,39 g/l, pertanto le è stata ritirata la patente di guida mentre l’auto è stata affidata al legittimo proprietario.

L'operazione rientrava nello specifico ed articolato servizio di controllo del territorio rientrante nella più complessa attività, avviata in occasione delle festività natalizie, di presidio capillare per assicurare la percezione di sicurezza da parte della comunità, da parte dei carabinieri del comando della compagnia di Castelnuovo. Per l’occasione è stato predisposto un nutrito dispositivo per il servizio coordinato a largo raggio attuato dai reparti dipendenti della compagnia, Nucleo Operativo e Radiomobile e 11 stazioni carabinieri, che hanno messo in campo 25 pattuglie coadiuvate anche da un’unità cinofila antidroga del Nucleo CC Cinofili di Pisa, con il compito di prevenire e reprimere i reati in genere con particolare riferimento al contrasto dei reati predatori e del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione sono state eseguite verifiche sulle principali vie di comunicazione con l’attuazione di posti di controllo, accertamenti all’esterno e all’interno di nove locali notturni/ esercizi pubblici nonché il controllo di 12 persone sottoposte agli arresti domiciliari. Cospicuo anche il numero di persone e mezzi sottoposti a controllo.