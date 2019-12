Apre la mostra “100 anni fa nasceva il calcio a Castelnuovo di Garfagnana”

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 27 dicembre 2019, 12:20

Chiuse le iniziative di Natale e in attesa di una tre giorni dedicata alla Befana, continuano gli appuntamenti di interesse a Castelnuovo. Domenica, infatti, si terrà un mercato straordinario, dal mattino alla sera, in tutto il centro storico del capoluogo

venerdì, 27 dicembre 2019, 11:24

Quest’anno, 2019, ricorre il 100° anniversario dalla nascita della prima attività calcistica a Castelnuovo di Garfagnana. Come risulta dalla stampa locale e dall’atto di nascita del circolo sportivo Apua Mater, la prima società di calcio ufficiale

mercoledì, 25 dicembre 2019, 18:31

Piccoli concerti itineranti all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana dedicati ai pazienti ed al personale, ma anche aperti al pubblico

mercoledì, 25 dicembre 2019, 10:54

Un vero e proprio successo il tradizionale appuntamento con il brindisi per la Vigilia di Natale in centro a Castelnuovo. Piazza Umberto I era gremita di giovani (e non solo). Soddisfatti i commercianti e tutto ok sotto il profilo della sicurezza pubblica

lunedì, 23 dicembre 2019, 16:31

Il concorso chiedeva la realizzazione di un albero di Natale con alcune caratteristiche specifiche che sono state pienamente rispettate dai ragazzi e dai docenti del “Gruppo Inclusione” dell’ ISI Garfagnana

sabato, 21 dicembre 2019, 13:34

E' stata denunciata in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica una ragazza 24enne di Piazza al Serchio che, alle 1.30 della scorsa notte, mentre era alla guida dell’auto della madre, è stata fermata nel centro di Castelnuovo di Garfagnana e sottoposta a controllo