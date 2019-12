Castelnuovo



Arrivano Lopez e Solenghi all’Alfieri: stop alla sosta selvaggia davanti al teatro

venerdì, 6 dicembre 2019, 11:57

Inizia martedì 10 dicembre con “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show” la stagione di prosa 2019/2020 organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo in collaborazione con il Comune di Castelnuovo. Confermata anche l’iniziativa “Vivi il Teatro” che, prima di ogni spettacolo, porterà artisti di ogni genere ad intrattenere il pubblico nel foyer. Una stagione già da record con gli abbonamenti che sono aumentati rispetto all’anno precedente ed uno spettacolo inaugurale vicino al soldout.

Proprio per il grande afflusso previsto l’amministrazione ha pensato di migliorare alcuni aspetti: per garantire la sicurezza degli abitanti della zona e dei pedoni non sarà tollerata la sosta selvaggia e saranno presenti per tutti gli spettacoli i vigili urbani che si occuperanno di far rispettare il divieto di sosta lungo la strada. Di fianco al teatro saranno inoltre riservati alcuni posti per disabili. La compagnia Via Lattea si occuperà poi dell’accoglienza ai piani per indicare i posti agli utenti ed è stato ripristinato il servizio guardaroba. Inizio degli spettacoli ore 21:15. Apertura ed inizio delle performance nel foyer ore 20:40.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano, in uno Show scoppiettante pieno di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni e interazioni col pubblico.

In quasi due ore di show, capita di imbattersi in un Amleto multietnico, in un frammento di vita quotidiana di papa Bergoglio e del suo amico Ratzinger, in un Rossini eseguito coi denti, nel duetto targato Las Vegas di Sinatra/Dean Martin o ancora negli echi di politici vecchi e nuovi o nell’affaccio di Paolo Conte in persona, ecc…

E’ aperta la vendita dei biglietti dei singoli spettacoli che sono acquistabili presso l’ufficio turistico gestito dalla Pro Loco di Castelnuovo in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, dal Lunedì al Venerdì 9:30-13, Sabato 9:30-13 e 15:30-18:30 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, per maggiori info 0583-641007