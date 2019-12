Castelnuovo



Bus in panne all'incrocio, disagi al traffico

martedì, 10 dicembre 2019, 16:49

di andrea cosimini

Un bus della Cap Autolinee si è fermato poco fa all'incrocio tra via Nicola Fabrizi e via Roma, proprio all'ingresso di Castelnuovo, creando non pochi disagi per i tanti automobilisti che, quotidianamente, percorrono quel tratto.



Stando alle prime informazioni, il pullman, che stava effettuando la corsa extra-urbana delle 13.10, da Lucca al capoluogo garfagnino, si sarebbe dovuto bloccare, proprio in mezzo alla strada, probabilmente per un guasto alla frizione.



Sul posto si sono diretti subito gli agenti della polizia locale per gestire il traffico.