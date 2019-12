Castelnuovo



Bus in panne, Cub: "Continua l'odissea degli utenti"

martedì, 10 dicembre 2019, 18:05

Il sindacato Cub Trasporti interviene in merito al bus della Cap Autolinee rimasto fermo oggi pomeriggio all'incrocio di Castelnuovo, tra via N.Fabrizi e via Roma, che ha causato disagi per utenti e automobilisti (leggi qui).



"Continua l'odissea degli utenti - esordisce Cub -. Anche oggi abbiamo ricevuto nuove testimonianze dei disastri del trasporto. Un bus già vecchio e datato della Cap, messo in servizio per mancanza dei mezzi sulla linea extraurbana delle 13.10 Lucca-Castelnuovo, si è fermato in mezzo alla strada, sull'incrocio della SR445 per via di Monteperpoli, bloccando l'intero traffico e causando moltissimi problemi; un vero caos, dato per la provinciale si innesta direttamente sulla via principale di Castelnuovo di Garfagnana. Lunghe code di auto, tanto che si è reso necessario l'intervento dei vigili per regolare il traffico. Gli utenti sono stati costretti a scendere, lasciati a piedi, e gli automobilisti che ci hanno inviato le foto, ci testimoniano di una gran puzza proveniente dal mezzo, probabilmente dovuto alla frizione".



"E' lungo l'elenco dei continui disservizi - incalza il sindacato -. La Cub Trasporti chiederà, tramite gli avvocati, un nuovo incontro urgentissimo per mettere al tavolo di confronto la regione, le prefetture e la procura. Chiediamo che la commissione in regione convochi gli amministratori della azienda di trasporti perché diano spiegazioni. Solleciteremo Uncem e tutte le forze politiche ad intervenire senza campanilismi, ma nell'interesse dei cittadini. E' ora che i sindaci si assumano le loro responsabilità".

"La Cub Trasporti - conclude -, per mezzo dei propri legali, chiede un impegno affinche il govenatore Enrico Rossi, l'assessore trasporti Vincenzo Ceccarelli, il dottor Gianluca Baccani, capo gabinetto dell' assessore (ai quali la CUB riconosce l'impegno che stanno mettendo nel risolvere questi problemi), esigano il pieno rispetto del contratto ponte e che si applichino le sanzioni previste dal contratto stesso. Chiederemo all'ingegner Pellegri, responsabile dell'Area Funzionale PISLL dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con il quale la CUB Trasporti ha già avuto modo di confrontarsi ufficialmente, di aprire una cabina di regia per la sicurezza, dove si decidano ispezioni nelle officine tese a verificare lo stato di manutenzione dei mezzi e le loro revisioni, ma anche lo stato della sicurezza dei depositi".