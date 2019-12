Castelnuovo torna la "Città della Castagna": tanta gente in centro storico

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 6 dicembre 2019, 12:20

Nel corso della mattina del 6 dicembre, presso la splendida cornice del Teatro Comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo di Garfagnana, alla presenza di numerosi ospiti, delle associazioni combattentistiche e d’arma e degli studenti delle scuole dell’I.S.I. Garfagnana e del locale Istituto Comprensivo, si è tenuto un importante convegno storico

venerdì, 6 dicembre 2019, 11:57

Proprio per il grande afflusso previsto l’amministrazione ha pensato di migliorare alcuni aspetti: per garantire la sicurezza degli abitanti della zona e dei pedoni non sarà tollerata la sosta selvaggia e saranno presenti per tutti gli spettacoli i vigili urbani che si occuperanno di far rispettare il divieto di sosta...

giovedì, 5 dicembre 2019, 20:15

Rassegna Corale "Aspettando il Natale" del Coro Voci del Serchio sabato 7 Dicembre a Castelnuovo di Garfagnana, nel Duomo Abbaziale del capoluogo, alle 21. I cori ospiti saranno la Corale San Martino di Prato e il Gruppo Polifonico "Sardos in su Coro" di Colle Val D'Elsa (SI)

mercoledì, 4 dicembre 2019, 11:48

Un week-end dedicato alla castagna e alla farina di castagne assieme alle iniziative di Natale. Una due giorni ricca di appuntamenti a Castelnuovo con la manifestazione “Città della castagna” organizzata dal comune di Castelnuovo e l’apertura della casa di Babbo Natale curata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di...

martedì, 3 dicembre 2019, 15:21

L'amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana ha fatto partire il progetto "Cantiere Aperto - Castelnuovo Estense" parallelamente all’'inizio dei lavori di ristrutturazione della Rocca Ariostesca

lunedì, 2 dicembre 2019, 15:24

Presentata, questa mattina, nella sede dell'ordine degli architetti di Lucca, la mostra del Premio Architettura Toscana che si terrà dal 3 al 16 dicembre nella sala Suffredini in piazza Ariosto di Castelnuovo Garfagnana