Castelnuovo



Doppio incidente a Castelnuovo

venerdì, 20 dicembre 2019, 20:34

di andrea cosimini

Doppio incidente, questa sera, a Castelnuovo Garfagnana, proprio a distanza di pochi minuti e pochi chilometri l'uno dall'altro.



Il primo sulla sp 72, all'incirca alle 19.20, proprio in prossimità delle ex carceri, vicino alla stazione ferroviaria. Tutta da ricostruire la dinamica esatta dello scontro. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana. Da una prima e sommaria ricostruzione, però, pare si sia trattato di uno scontro tra due auto che ha richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre una persona rimasta incastrata nell'abitacolo. Ancora da accertare le condizioni dei feriti ma, dalle prime informazioni raccolte, non sarebbero preoccupanti. Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta una squadra della Misericordia di Castelnuovo con medico al seguito. A dare man forte agli agenti, per quanto riguarda la viabilità, i carabinieri.



Poco distante, un altro incidente. Sulla via sp 13 per Torrite, indicativamente in località Boario, un'auto, una Fiat Punto grigio scura, si è capovolta proprio al centro della carreggiata (in foto). Anche in questo caso, rimane tutta da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto erano presenti i carabinieri della compagnia di Castelnuovo che hanno fatto i rilievi e gestito la viabilità. Stando ad una prima, e sommaria, ricostruzione fatta dai militari pare che non ci siano altri mezzi coinvolti: la macchina, provenendo da Castelnuovo, avrebbe urtato contro una pianta a ridosso della strada e sarebbe ribaltata finendo la sua corsa in mezzo alla strada. All'interno una signora che però, dalle prime notizie, non avrebbe riportato gravi ferite.



Si raccomanda comunque di viaggiare a velocità moderata e prestando la massima attenzione in queste ore di allerta meteo. La visibilità infatti è ridotta e lungo le strade si registra la presenza di pozze che possono risultare pericolose per chi viaggia.