Castelnuovo



Gruppi di Auto Mutuo Aiuto in ambito oncologico

lunedì, 30 dicembre 2020, 08:43

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce l’Auto Mutuo Aiuto (AMA) come l’insieme di tutte le misure adottate da figure non professioniste per promuovere, mantenere o recuperare la salute, intesa come completo benessere fisico, psicologico e sociale di una determinata comunità.

L’AMA è pertanto considerato uno degli strumenti di maggior interesse dal punto di vista sociosanitario per ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo nei percorsi di cura, per umanizzare l’assistenza sociosanitaria e per migliorare il benessere della comunità.

I gruppi AMA sono piccole comunità di persone (8-10) che si incontrano a cadenza settimanale o quindicinale per 2 ore circa. Le assiste un counselor professionale (facilitatore) che si mette a disposizione per facilitare la comunicazione tra i partecipanti e il buon funzionamento del gruppo.

I benefici del gruppo A.M.A possiamo annoverare, sinteticamente, i seguenti:

Prendere decisioni con maggiore determinazione e chiarezza

Migliorare le proprie competenze relazionali e comunicative

Migliorare la conoscenza di sé e l’autoconsapevolezza

Imparare a gestire lo stress

Superare momenti di difficoltà transitori

Gestire e superare problemi di natura non psicopatologica

AMA in ambito oncologico è un obiettivo dell’Associazione AMOlucca (Associazione Malati Oncologici lucchesi), attualizzato da oltre due anni sul territorio nelle sedi di Lucca, Cittadella della Salute e Presidio Ospedaliero S. Croce di Castelnuovo di Garfagnana.

AMA-AMOlucca, in accordo con le direttive Nazionali, per rispondere alle esigenze dell’utenza oncologica del territorio, propone un programma di Attività informativa e formativa distinto in 2 livelli.