Castelnuovo



Il bilancio del 2019 e gli auguri per il 2020 del presidente del consiglio Bondi

venerdì, 20 dicembre 2019, 15:37

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il presidente del consiglio ha tracciato un bilancio dei lavori dell’anno appena concluso e rivolto i propri auguri per serene feste. Ecco il testo integrale del suo intervento.

“Signor Sindaco, Assessori, Consiglieri, consentitemi di sottrarvi qualche attimo del vostro tempo per farvi innanzitutto gli auguri di Buone Feste, che vi prego di estendere ai vostri famigliari e vostri cari.

Questo presumibilmente è l’ultimo consiglio comunale dell’anno 2019 e quindi mi viene spontaneo fare alcune considerazioni a bilancio del primo semestre dell’insediamento di questa Amministrazione Comunale.

Il consiglio comunale si è riunito sei volte e debbo dire che le sedute hanno visto l’impegno e la partecipazione attiva e costruttiva di tutti i consiglieri. Maggioranza e minoranza, ognuno giustamente per la sua parte, hanno portato avanti le loro istanze, i loro programmi, le loro osservazioni e le loro proposte in un’atmosfera e in un clima di civile confronto e dibattito.

La nostra città, come del resto potremmo dire tutta l’Italia, vive una situazione in cui non mancano difficoltà e problematiche molto serie e sotto certi aspetti anche preoccupanti. Tuttavia per quanto ci riguarda mi preme evidenziare che accanto a situazioni che mostrano anche serie criticità, c’è in atto un insieme di lavori che danno un forte segnale di ripresa e di sviluppo e che credo ci permettano di guardare al futuro con un fondato ottimismo.

Il Sindaco ha più volte illustrato al Consiglio l’insieme dei progetti, alcuni assai importanti, la cui realizzazione ormai da qualche mese è avviata ed è sotto gli occhi di tutti.

Su tante questioni la minoranza ha avuto un atteggiamento critico, ma sempre costruttivo. Un tema particolarmente caro alla minoranza è stato ed è quello della sanità. Su questo tema si sono concentrati con grande puntualità e vigore le attenzioni del gruppo di minoranza. Posso dire che questo è un argomento molto importante e mi fa piacere che sia costantemente portato all’attenzione del Consiglio Comunale e dei cittadini. Mi corre comunque l’obbligo di non trascurare e di evidenziare anche l’impegno e la passione con cui l’Assessore alla sanità si è dedicata e si dedica alle questioni relative alla sanità in generale e al nostro ospedale in particolare. Questioni non facili e semplici, anzi direi proprio talvolta piuttosto complicate e difficili da affrontare e da risolvere. Però è comunque importante non mollare e tenere sempre alta la guardia nell’interesse dei nostri cittadini e, in questo caso, di tutti i cittadini della Garfagnana.

Andando avanti nell’attività del Consiglio Comunale, ritengo che un passo importante sia stato compiuto in questi ultimi mesi con la costituzione delle varie commissioni consigliari. Le commissioni consigliari, come è facile comprendere, sono un organismo assai importante che se verrà adeguatamente utilizzato, come io sono convinto, daranno sicuramente un concreto contributo ad affrontare specifiche tematiche e snellire gli stessi lavori del Consiglio Comunale.

I lavori della nostra nuova consigliatura credo siano partiti con il piede giusto. Io ringrazio tutto il Consiglio che con il suo atteggiamento e il suo modo di proporsi ha consentito alla presidenza di condurre lavori in perfetta armonia, con proficuo vantaggio per tutti nell’interesse di Castelnuovo e in particolare per aver avviato un dibattito intenso e talvolta serrato, ma come sopra detto, sempre svolto in un clima di serenità e compostezza.

Io credo che, sotto questo aspetto, non ci saranno problemi e non dovrebbero esserci sorprese sul fatto dell’andare avanti così anche per il prossimo anno e nel ringraziare tutto il Consiglio per la collaborazione prestata, rinnovo gli auguri di Buon Natale e Buone Feste a tutti, a nome mio e a nome del vicepresidente Stefano Coli. Grazie”.