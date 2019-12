Il Gruppo Volontario Comunale di Castelnuovo in supporto ai comuni del Mugello

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 16 dicembre 2019, 18:42

Sopralluogo, stamani, del consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) e dell'onorevole Riccardo Zucconi negli ospedali di Castelnuovo Garfagnana e Barga

lunedì, 16 dicembre 2019, 10:43

Oggi, alle 15,30, in Duomo a Castelnuovo si terranno le esequie di Luigi Bertolini, 58 anni, prematuramente strappato agli affetti della sua famiglia, dei parenti e amici e di tutti coloro che lo avevano conosciuto ed apprezzato per il suo carattere aperto e l’impegno nel volontariato locale

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:15

Domenica 15 dicembre, dalle ore 15, a Castelnuovo Garfagnana sotto il Loggiato Porta, si ripropone l'appuntamento con "Una Stella PerBene", che torna dopo un anno di "pausa di riflessione" ma che è un appuntamento ormai immancabile per la nostra associazione

venerdì, 13 dicembre 2019, 10:35

I militari, stamani e mercoledì, hanno eseguito due specifici ed articolati servizi di controllo rientranti nella più complessa attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi e all’interno degli istituti scolastici, denominata operazione “Scuole Sicure”

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:49

Natale si avvicina e continua il lungo e suggestivo periodo pre-natalizio a Castelnuovo. Saranno tante le iniziative che sabato e domenica si affiancheranno a quelle coordinate dall’associazione Compriamo a Castelnuovo

mercoledì, 11 dicembre 2019, 11:05

Continua il lungo, suggestivo periodo prenatalizio a Castelnuovo con tante iniziative tutte legate al "Natale a Castelnuovo". Domenica 15 dicembre il Loggiato Porta, in pieno centro storico, diverrà teatro di ben due iniziative che, per l'occasione, si fonderanno insieme in nome della solidarietà