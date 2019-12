Castelnuovo



In Duomo i funerali di Luigi Bertolini

lunedì, 16 dicembre 2019, 10:43

Oggi, alle 15,30, in Duomo a Castelnuovo si terranno le esequie di Luigi Bertolini, 58 anni, prematuramente strappato agli affetti della sua famiglia, dei parenti e amici e di tutti coloro che lo avevano conosciuto ed apprezzato per il suo carattere aperto e l’impegno nel volontariato locale.



Tante persone hanno preso parte, ieri sera, alla recita del Rosario presso l’obitorio del Santa Croce di Castelnuovo. Per volontà della famiglia, in ricordo di Luigi non fiori, ma offerte alla Confraternita di Misericordia di Castelnuovo.



Bertolini aveva lavorato a lungo come addetto alla portineria dell’ospedale “Santa Croce” di Castelnuovo e anche per questa sua attività, svolta sempre con il sorriso sulle labbra e disponibile per ogni informazione e necessità, era conosciuto in tutta la Garfagnana. Hanno partecipato ufficialmente al lutto della famiglia Bertolini-Puglia con manifesti funebri la Fraternita di Misericordia di Vagli Sopra, l’U.S. Castelnuovo, la Misericordia di Castelnuovo di cui Luigi era confratello, e l’associazione sportiva dilettantistica Garfagnana Nuoto di cui era collaboratore.



Anche del Castelnuovo calcio Bertolini era stato a lungo collaboratore svolgendo diverse mansioni logistiche e al servizio della squadra, come aiutante massaggiatore. “Con tanti altri amici - commenta l’amico Daniele Varetti- ricordo le feste e le serate musicali organizzate in piscina per ricavare contributi per il Castelnuovo calcio, quando allora l’impianto era gestito dall’Us. Bei tempi. La fatica non la sentivamo. A volte bastava una barzelletta per riprendere con lena le varie opere per l’allestimento delle serate nei momenti libero dal nostro lavoro, io in cartiera e lui all’ospedale”.