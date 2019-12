Castelnuovo



Isi Garfagnana, continuano le attività di “Scuola Aperta” e “Sportello Informativo”

lunedì, 9 dicembre 2019, 18:17

Dopo EXPO 2019 del 24 novembre scorso ed altre attività già sperimentate, le scuole dell’ISI Garfagnana apriranno le loro porte a ragazzi e famiglie per le giornate orientative di “Scuola Aperta” sabato 14 dicembre e sabato 11 gennaio; inoltre giovedì 12 e giovedì 19 dicembre sarà attivo, presso la sede centrale in Via XX Aprile, uno sportello informativo dalle 17 alle 18.

“Proprio la scelta di offrire questa ulteriore possibilità il giovedì pomeriggio – spiega la referente prof. Simonetta Vergamini – sottolinea l’attenzione del nostro istituto alla qualità dell’informazione che cerchiamo di dare a ragazzi e famiglie che saranno chiamati a scegliere la scuola superiore. Spesso, per mancanza di tempo o di consapevolezza, si trascurano molti aspetti in realtà fondamentali per una scelta consapevole e proficua. Per questo abbiamo deciso di dedicare questi pomeriggi ad ascoltare/informare i genitori che lo vorranno, perché la nostra missione non è soltanto quella di “raccogliere” iscritti, ma di “accogliere” ragazzi consapevoli e sereni in un momento così delicato della loro crescita”.

In particolare i prossimi “Giovedì dell’ ISI Garfagnana” vedranno il seguente programma:

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE

Presentazione dei progetti Erasmus +, Cambridge English, DELF, ECDL, PCTO (Alternanza scuola-lavoro), Progetto Legalità, Progetto Musica ….e tanto altro.

Saranno presenti le referenti prof. Ada Boriolo e prof. Annarita Grandini

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE

Presentazione dei progetti di accoglienza e integrazione per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES), progetti di apprendimento in grado di far acquisire conoscenze e competenze anche a ragazzi in situazione di fragilità.

Sarà presente la referente prof. Simona Salotti.

“E’ fondamentale che le famiglie ed il territorio siano informati adeguatamente sui contenuti e le attività che caratterizzano le nostre scuole – conclude il dirigente scolastico prof. Oscar Guidi - ,per questo invito tutti ad approfittare della ulteriore opportunità che viene offerta con lo sportello del giovedì, al di là delle scelte che ogni ragazzo farà. Un ringraziamento doveroso a tutta la commissione per l’orientamento che dimostra ancora una volta passione e professionalità, caratteristiche fondamentali nel mondo della scuola”.

Naturalmente saranno presenti, come sempre, i docenti delle singole scuole per informazioni generali sui corsi del Liceo Scientifico Galilei, IPSIA Simoni, ITET Campedelli e ITT Vecchiacchi.