Castelnuovo



Marcheschi e Zucconi: "Gli ospedali di Castelnuovo e Barga vanno potenziati e non smantellati"

lunedì, 16 dicembre 2019, 18:42

Sopralluogo, stamani, del consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) e dell'onorevole Riccardo Zucconi negli ospedali di Castelnuovo Garfagnana e Barga.



"Gli ospedali periferici come quelli di Castelnuovo e Barga sono sottodimensionati rispetto alle esigenze del Decreto Balduzzi, sono tutti ospedali che lavorano in deroga. Un adeguato servizio sanitario e sociale in zone di montagna va sempre e comunque garantito, tutelando le eccellenze presenti - dichiara il consigliere regionale Paolo Marcheschi - Perché abbiamo visto che al reparto ortopedico di Castelnuovo, che ha un buon livello qualititativo, le persone vanno ad operarsi addirittura anche dalla provincia di Modena. Così come il punto nascite a Barga registra molti nuovi nati ogni anno. Se non vogliamo perdere alcuni servizi di eccellenza presenti anche in ospedali periferici dobbiamo potenziare quei presidi sanitari, rafforzando le politiche per la montagna ad esempio trovando più risorse da investire, in termini di stanziamenti e nuovo personale medico. Cosa che adesso non accade perché tanti medici rifiutano posti in ospedali periferici o di montagna privilegiando gli ospedali cittadini. Bisogna tornare a rendere attrattivo il lavoro negli ospedali periferici".



"Il decreto Balduzzi è da rivedere nel momento i cui si limita a indicare freddamente dei parametri numerici , ad esempio sotto i 500 parti all'anno il punto nascite andrebbe chiuso. Si tratta di parametri tarati soltanto sulle grandi città. E non si tiene presente l'importanza di certi presidi sanitari che, pur essendo periferici o di montagna, servono un'utenza molto ampia come servizi essenziali di base. Non presentano i numeri che possono sfoggiare gli ospedali cittadini ma garantiscono servizi imprescindibili. Il decreto Balduzzi deve essere tarato sui servizi specifici del territorio" spiega l'onorevole Riccardo Zucconi (Fdi).