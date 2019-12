Massimo Lopez e Tullio Solenghi, due mattatori all’Alfieri

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 11 dicembre 2019, 11:05

Continua il lungo, suggestivo periodo prenatalizio a Castelnuovo con tante iniziative tutte legate al "Natale a Castelnuovo". Domenica 15 dicembre il Loggiato Porta, in pieno centro storico, diverrà teatro di ben due iniziative che, per l'occasione, si fonderanno insieme in nome della solidarietà

martedì, 10 dicembre 2019, 18:05

Il sindacato Cub Trasporti interviene in merito al bus della Cap Autolinee rimasto fermo oggi pomeriggio all'incrocio di Castelnuovo, tra via N.Fabrizi e via Roma, che ha causato disagi per utenti e automobilisti

martedì, 10 dicembre 2019, 16:49

Disagi per un bus Cap che si è fermato poco fa all'incrocio tra via Nicola Fabrizi e via Roma, proprio all'ingresso di Castelnuovo, probabilmente a causa di un guasto alla frizione. Intervenuta la polizia locale per gestire il traffico

martedì, 10 dicembre 2019, 12:34

Domenica 8 dicembre presso il Duomo di Castelnuovo di Garfagnana si è svolta la solenne cerimonia del “rito della vestizione” per i nuovi confratelli e consorelle che sono entrati a fare parte della Misericordia di Castelnuovo.

lunedì, 9 dicembre 2019, 18:17

Dopo EXPO 2019 del 24 novembre scorso ed altre attività già sperimentate, le scuole dell’ISI Garfagnana apriranno le loro porte a ragazzi e famiglie per le giornate orientative di “Scuola Aperta” sabato 14 dicembre e sabato 11 gennaio; inoltre giovedì 12 e giovedì 19 dicembre sarà attivo, presso la sede...

lunedì, 9 dicembre 2019, 18:04

Un nuovo bellissimo ed originale progetto sta per prendere il via nell'associazione Il Sogno Onlus, che si occupa da anni di aiutare i bambini diversamente abili, ed i loro familiari, offrendo attività specifiche