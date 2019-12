Rassegna Corale "Aspettando il Natale" in Duomo

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 4 dicembre 2019, 11:48

Un week-end dedicato alla castagna e alla farina di castagne assieme alle iniziative di Natale. Una due giorni ricca di appuntamenti a Castelnuovo con la manifestazione “Città della castagna” organizzata dal comune di Castelnuovo e l’apertura della casa di Babbo Natale curata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di...

martedì, 3 dicembre 2019, 15:21

L'amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana ha fatto partire il progetto "Cantiere Aperto - Castelnuovo Estense" parallelamente all’'inizio dei lavori di ristrutturazione della Rocca Ariostesca

lunedì, 2 dicembre 2019, 15:24

Presentata, questa mattina, nella sede dell'ordine degli architetti di Lucca, la mostra del Premio Architettura Toscana che si terrà dal 3 al 16 dicembre nella sala Suffredini in piazza Ariosto di Castelnuovo Garfagnana

sabato, 30 novembre 2019, 21:48

Successo per la presentazione del libro “Generazione 7”, oggi in Sala Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana. Presente l’autore Francesco Torselli, fiorentino, da sempre appassionato ed impegnato in politica: 42 anni, una generazione in politica che l’autore racconta nelle pagine del suo libro

sabato, 30 novembre 2019, 21:15

Si avvicina il Natale e Castelnuovo di Garfagnana inizia a vestirsi a festa. Oggi, sabato 30 novembre, è stata inaugurata la casa di babbo natale, situata quest’anno in via Fulvio Testi, in pieno centro storico. Resterà aperta tutti i weekend fino al 24 dicembre dalle 15:30 alle 18:30

sabato, 30 novembre 2019, 20:45

Grande festa questo pomeriggio a Castelnuovo di Garfagnana per il primo secolo di vita del Supermercato Castelli, attività storica nei pressi di piazza Umberto I. Un traguardo importante e significativo per un’attività commerciale che risale al primo dopoguerra, nel 1919, grazie al signor Alessio Castelli che aprì il negozio