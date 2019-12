Rito della vestizione per i nuovi confratelli della Misericordia di Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

Dopo EXPO 2019 del 24 novembre scorso ed altre attività già sperimentate, le scuole dell’ISI Garfagnana apriranno le loro porte a ragazzi e famiglie per le giornate orientative di “Scuola Aperta” sabato 14 dicembre e sabato 11 gennaio; inoltre giovedì 12 e giovedì 19 dicembre sarà attivo, presso la sede...

Un nuovo bellissimo ed originale progetto sta per prendere il via nell'associazione Il Sogno Onlus, che si occupa da anni di aiutare i bambini diversamente abili, ed i loro familiari, offrendo attività specifiche

Castelnuovo torna ad essere la “Città della Castagna”, con l’apertura della manifestazione dedicata ad uno dei prodotti simboli della Garfagnana. Un evento che si è legato, come sempre, al Natale che si avvicina, con la cittadina vestita a festa e l’accensione dell’illuminazione del grande albero di Piazza Umberto I e...

Nel corso della mattina del 6 dicembre, presso la splendida cornice del Teatro Comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo di Garfagnana, alla presenza di numerosi ospiti, delle associazioni combattentistiche e d’arma e degli studenti delle scuole dell’I.S.I. Garfagnana e del locale Istituto Comprensivo, si è tenuto un importante convegno storico

Proprio per il grande afflusso previsto l’amministrazione ha pensato di migliorare alcuni aspetti: per garantire la sicurezza degli abitanti della zona e dei pedoni non sarà tollerata la sosta selvaggia e saranno presenti per tutti gli spettacoli i vigili urbani che si occuperanno di far rispettare il divieto di sosta...

Rassegna Corale "Aspettando il Natale" del Coro Voci del Serchio sabato 7 Dicembre a Castelnuovo di Garfagnana, nel Duomo Abbaziale del capoluogo, alle 21. I cori ospiti saranno la Corale San Martino di Prato e il Gruppo Polifonico "Sardos in su Coro" di Colle Val D'Elsa (SI)