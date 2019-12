Castelnuovo



Solidarietà protagonista nel week-end natalizio

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:49

Natale si avvicina e continua il lungo e suggestivo periodo pre-natalizio a Castelnuovo. Saranno tante le iniziative che sabato e domenica si affiancheranno a quelle coordinate dall’associazione Compriamo a Castelnuovo. La casa di Babbo Natale sarà aperta con la sua magia, i suoi giochi ed il suo laboratorio. Sabato sarà la giornata dedicata ai bambini delle scuole che si ritroveranno sotto l’albero di piazza Umberto per i tradizionali canti di Natale e per una tombolata.



Domenica doppio evento con “Una stella per Bene2 organizzato dall'Associazione Come Te e “Sulla scia della Cometa” organizzato dalle frazioni del comune di Castelnuovo si uniranno in un solo appuntamento finalizzato alla raccolta fondi in favore di un'iniziativa benefica come è da sempre nei propositi di Come Te. Le frazioni, infatti, organizzeranno uno stand gastronomico che aprirà alle 11,00 del mattino ed offrirà ai visitatori prodotti del nostro territorio e golosità adatte al clima invernale e festoso : necci con ricotta e/o pancetta , Frittelle con o senza cagio, crepes, Zucchero filato , cioccolato caldo e vin brulè ed il ricavato andrà al progetto di solidarietà di ComeTe. Nel pomeriggio spazio per la musica con il "Piccolo Coro Chiacchere sonore" e angolo dedicato ai più piccoli col truccabimbo. Alle 16,30 in Duomo ci sarà l'inaugurazione ufficiale del Presepe allestito dagli "amici presepisti" e a seguire la Fiaccolata della solidarietà che prenderà il via dalla piazza antistante ad esso e che percorrerà le vie di Castelnuovo toccando chiese ed oratori fino ai Cappuccini, dove, grazie ai ragazzi del catechismo, sarà possibile ammirare la Natività. La Fiaccolata farà poi ritorno al punto di partenza. Le fiaccole potranno essere acquistate sin dal mattino al costo di € 3 , che verranno interamente devoluti in beneficenza.



L’attesa del Natale proseguirà con altri appuntamenti il 21 e 22 dicembre e con le aperture serali straordinarie dal 21 al 23. In quelle tre serate sarà possibile giocare, alla casa di Babbo Natale, a 2mila EuroAuguri, mostrando una prova d’acquisto dei negozi aderenti all’associazione. In gioco 2mila euro in buoni acquisto messi in palio dall’associazione Compriamo a Castelnuovo.