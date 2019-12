Torna a Castelnuovo "Una Stella PerBene"

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 13 dicembre 2019, 10:35

I militari, stamani e mercoledì, hanno eseguito due specifici ed articolati servizi di controllo rientranti nella più complessa attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi e all’interno degli istituti scolastici, denominata operazione “Scuole Sicure”

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:49

Natale si avvicina e continua il lungo e suggestivo periodo pre-natalizio a Castelnuovo. Saranno tante le iniziative che sabato e domenica si affiancheranno a quelle coordinate dall’associazione Compriamo a Castelnuovo

mercoledì, 11 dicembre 2019, 11:05

Continua il lungo, suggestivo periodo prenatalizio a Castelnuovo con tante iniziative tutte legate al "Natale a Castelnuovo". Domenica 15 dicembre il Loggiato Porta, in pieno centro storico, diverrà teatro di ben due iniziative che, per l'occasione, si fonderanno insieme in nome della solidarietà

mercoledì, 11 dicembre 2019, 10:34

“Prima” col botto per la stagione teatrale del Teatro Alfieri di Castelnuovo che ha ospitato, ieri sera, i popolari attori e showman Massimo Lopez e Tullio Solenghi

martedì, 10 dicembre 2019, 18:05

Il sindacato Cub Trasporti interviene in merito al bus della Cap Autolinee rimasto fermo oggi pomeriggio all'incrocio di Castelnuovo, tra via N.Fabrizi e via Roma, che ha causato disagi per utenti e automobilisti

martedì, 10 dicembre 2019, 16:49

Disagi per un bus Cap che si è fermato poco fa all'incrocio tra via Nicola Fabrizi e via Roma, proprio all'ingresso di Castelnuovo, probabilmente a causa di un guasto alla frizione. Intervenuta la polizia locale per gestire il traffico