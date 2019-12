Castelnuovo



Un Sogno per Natale: domenica l'inaugurazione

lunedì, 9 dicembre 2019, 18:04

di lorenzo fiori

Un nuovo bellissimo ed originale progetto sta per prendere il via nell'associazione Il Sogno Onlus, che si occupa da anni di aiutare i bambini diversamente abili, ed i loro familiari, offrendo attività specifiche come i laboratori creativi, la musicoterapia, l'idrokinesiterapia, la psicomotricità, il laboratorio linguistico, il laboratorio sensoriale, il laboratorio di autonomia ed infine, appunto, di creare progetti per coinvolgere al meglio tali ragazzi facendoli divertire sviluppando le loro numerose capacità.

"Un Sogno per Natale" si tratta di un CD, ideato da Carlos Alfredo Bartolomei (responsabile delle relazioni esterne di RML) ed interamente realizzato e prodotto da Radio Music Lab, nel quale un coro di 18 giovani voci (con differenti disabilità) cantano all'unisono una canzone. Inoltre due bambini hanno recitato a memoria una poesia ed una ragazza ha cantato ed inciso un assolo. Chi non riusciva a cantare, invece, ha potuto comunque contribuire disegnando per la copertina di tale CD. Un'esperienza davvero unica ed emozionante che ha contraddistinto questi ragazzi, con il vitale sostegno delle dottoresse, che per la prima volta si sono trovati ad "avere a che fare" con microfoni, cuffie ed il potersi riascoltare istantaneamente. Ancora una dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, di quanto questa associazione creda nei bambini meno fortunati e nelle loro grandissime potenzialità... "la diversità è ricchezza"!

Come già anticipato è stata fondamentale la partecipazione di Radio Music Lab che si è messa a disposizione ed ha aiutato molto nell'evoluzione e nel completamento del disco. Ricordiamo, in aggiunta, che per ascoltare RML (radio nata sette mesi fa) è sufficiente scaricare gratuitamente l'app dal proprio telefono e può essere ascoltata dovunque con un collegamento ad internet.

Inoltre va sottolineato il grande lavoro svolto dalla docente Joyce Caresia per la coordinazione dei ragazzi ed al docente di musica Lorenzo Bertoni per la registrazione.

La presentazione di tale CD (potrà essere acquistato mediante offerta) verrà effettuata domenica 15 dicembre, alle ore 16.30, presso la sede dell'associazione Il Sogno di Castelnuovo Garfagnana (probabile la partecipazione anche di NoiTv).