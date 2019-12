Castelnuovo



Un successo la Vigilia a Castelnuovo: piazza gremita per il consueto brindisi

mercoledì, 25 dicembre 2019, 10:54

di viola pieroni

Una tradizione nella tradizione. Una festa che potremmo definire “spontanea”, consolidatasi negli ultimi anni, e che, ad oggi, richiama centinaia e centinaia di persone da molte zone della Garfagnana e non solo.



Ieri pomeriggio, a Castelnuovo, in molti si sono organizzati per festeggiare insieme, in un clima di educazione ed allegria, questo speciale evento in vista del Natale. Un appuntamento all’insegna del divertimento, atteso soprattutto dai giovani che colgono questa occasione per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri, brindando alle feste in compagnia dei propri amici.



Ancora una volta, spettacolare il colpo d’occhio di Piazza Umberto I gremita di persone. Ragazze, ragazzi ma anche famiglie, adulti. Tutti riversatisi lungo le vie del centro, ripopolando e rivitalizzando il paese, per la gioia degli stessi esercenti che hanno visto le loro attività riempirsi. ”E’ stato un successo – ha commentato l’associazione Compriamo a Castelnuovo -. Non ci sono stati intoppi particolari e si è registrata molta più gente rispetto allo scorso anno. Ci teniamo a ringraziare tutti e, in particolare, le forze dell’ordine e il comune”.



Soddisfatto anche il comune che quest’anno, per precauzione, aveva emanato un’ordinanza che vietava ai commercianti di servire da bere in contenitori di vetro o in lattine, controllando anche l’accesso di bottiglie o similari nella piazza centrale. “La festa è riuscita bene e tutto è filato liscio – è stato il commento a caldo del presidente del consiglio comunale di Castelnuovo Francolino Bondi -. Bravi i ragazzi, i gestori degli affollatissimi locali castelnuovesi e il servizio d’ordine”. Bondi ha in particolare sottolineato la prontezza nella pulizia di piazza Umberto I, teatro d’incontro fra tutti gli intervenuti.



Tutto ok anche sotto il profilo della sicurezza pubblica. La polizia locale dell’Unione e i carabinieri della stazione di Castelnuovo erano presenti, sia in divisa che in borghese, per monitorare l’andamento della giornata. Presente anche una pattuglia della guardia di finanza. Fortunatamente, a parte qualche piccola esuberanza di alcuni giovani in preda ai fumi dell’alcol, tutto è filato liscio.



Entusiasti pure i giovani che hanno dimostrato di potersi divertire anche senza generare disordine: “Sono felice che tutto questo sia nato dal niente – ha detto una ragazza del posto - ed in particolar modo che attragga così tanto i nostri coetanei: rappresenta un vero e proprio evento per la nostra generazione. L’anno scorso, per la vigilia, si era registrata un po' di confusione in piazza. Quest’anno però tutto è andato bene”.



Anche un'altra ragazza ha dimostrato apprezzamento per le nuove misure volute dal comune: “È proprio vero che un drink di troppo rovina la festa, quindi spero che tutti, ragazzi e adulti, capiscano che avere buon senso e non esagerare sono le chiavi del divertimento. Non c’è bisogno di bere troppo ed oltrepassare i propri limiti. Spero anche che per i baristi e coloro che hanno lavorato stasera in paese si sia trattato di una bella giornata, in vista del nuovo anno, nella speranza che tutto sia andato per il meglio”.

Altre affermazioni dei partecipanti alla giornata hanno confermato che nella piazza la situazione era totalmente in linea con le misure sancite dal comune, e la maggior parte degli esercenti nei bar si era adoperato per evitare di vendere alcool a persone già in stato di ebrezza evidente.



Insomma, una tradizione consolidata, amata soprattutto dai giovani, benché molti adulti non vedano di buon occhio l’eccessivo consumo di alcolici di molti ragazzi e il conseguente rischio nel mettersi alla guida. Il messaggio quest’anno però è stato chiaro: ci si può divertire, anche senza rischiare. E sembra che, in generale, sia stato recepito. Al prossimo anno!