Castelnuovo



Vigilia di Natale, una festa responsabile

sabato, 21 dicembre 2019, 12:36

Da ormai diversi anni la Vigilia di Natale a Castelnuovo è divenuta una grande festa a cielo aperto con tanti giovani, e non solo, che invadono il capoluogo garfagnino per gli ultimi brindisi di auguri. Con migliaia di presenze e tanti avventori nei ristoranti e nei bar, non manca qualcuno che esagera con l’alcool e sollevando quindi qualche problema di sicurezza.



Il comune di Castelnuovo ha così convocato un incontro con Confcommercio e l’associazione Compriamo a Castelnuovo a cui hanno partecipato diversi baristi e ristoratori ed anche le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale. Una riunione positiva e costruttiva che ha analizzato l’evento e le possibili contromisure da mettere in atto per far sì che sia una festa responsabile. Ognuna delle parti al tavolo sarà impegnata in questo intento.



Il comune emanerà un’ordinanza che vieterà agli esercenti di servire il bere in contenitori di vetro o in lattine e sarà controllato anche l’accesso di bottiglie o similari in piazza Umberto. La polizia locale dell’Unione e i carabinieri della stazione di Castelnuovo saranno presenti, sia in divisa che in borghese, per monitorare l’andamento della giornata. Ristoratori e baristi saranno, infine, impegnati in una campagna di sensibilizzazione al bere responsabilmente con una locandina,



“Un brindisi di troppo rovina la festa”, che sarà affissa fuori da ogni locale e con un’attenzione ancora maggiore rispetto al solito nel servire alcolici o superalcolici a persone già in stato di ebbrezza. «Questo incontro è un primo passo per far sì che questa festa resti tale senza mai degenerare – dice il sindaco Andrea Tagliasacchi – ringrazio le forze dell’ordine che saranno sul campo per vigilare ed anche i tanti baristi e ristoratori che si impegneranno per evitare eccessivi consumi di alcol. L’appello di tutti i partecipanti al tavolo e della nostra amministrazione è per un senso di responsabilità ancora maggiore in questa giornata così speciale».



Soddisfazione anche da parte di Confcommercio e Compriamo a Castelnuovo per l’esito della riunione: «Questa festa spontanea è qualcosa di unico, ma certamente è necessario l’impegno di tutti per renderla migliore e ancora più sicura di quanto già non lo sia – dicono il referente della Valle del Serchio, Fosco Bertoli, e il presidente dell’associazione, Andrea Baiocchi – per noi è importante tutelare i nostri associati e questo lo si cerca di fare sia evitando ordinanze più restrittive, ma anche lavorando a situazioni che permettano a tutti di lavorare tranquillamente comprendendo anche il gran lavoro svolto dalle forze dell’ordine».