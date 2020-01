Castelnuovo



Al via un corso per addetto all'assistenza di base

mercoledì, 8 gennaio 2020, 10:52

E' in partenza il Corso per Addetto all'Assistenza di Base riconosciuto dalla Regione Toscana. Il corso si svolgerà presso la Confraternita di Misericordia Castelnuovo di Garfagnana e avrà inizio il 13 gennaio. Il corso di 12 mesi, è rivolto a occupati e disoccupati che abbiano compiuto la maggiore età.



La rete assistenziale: famiglia, società, territorio. Tecniche assistenziali e tipologie di utenza, igiene epidemiologia e profilassi, educazione alimentare e dietetica, economia familiare, organizzazione domestica e igiene ambientale, normative e legislazione socio-sanitaria, sicurezza dei lavoratori e mercato del lavoro.



Descrizione della figura:



Operatore del settore socio-assistenziale, mantiene e/o recupera il benessere psico-fisico di persone fragili, con parziale o totale perdita di autonomia, assistendoli nelle attività di vita quotidiana e aiutandoli nell'espletamento delle funzioni personali essenziali. Si occupa anche della cura e gestione dell'ambiente di vita. La sua attività si svolge in servizi assistenziali e socio-sanitari a ciclo diurno o residenziale.



Durata:



900 ore di cui 450 di formazione in aula e 450 di stage.



Sbocchi lavorativi:



Opera nel settore della sanità/assistenza sociale, si occupa di assistenza diretta alla persona in residenze sanitarie assistite e case di riposo pubbliche e private, centri diurni per anziani e disabili autosufficienti e non, case famiglia per anziani, disabili e persone multiproblematiche, assistenza domiciliare per anziani, disabili, malati, adulti e bambini con situazioni di non autosufficienza temporanea, centri che svolgono attività occupazionali e ricreative.



Destinatari:



Occupati e disoccupati. Requisiti: maggiore età, assolvimento obbligo scolastico, per gli immigrati è richiesta la conoscenza della lingua italiana al livello B1.

Costo:



€ 1.400 IVA ESENTE (art. 10 n. 20 DPR 633/72)

Acconto all’iscrizione: € 300,00

Le successive rate sono da concordare con l’agenzia formativa

Saldo entro il 10° mese dall’avvio del corso.

Avvio e calendario:



Scadenza iscrizioni: proroga fino al 09/01/2020

Avvio corso: 13 GENNAIO 2020, durata 12 mesi.

Lezioni: lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì dalle 14.00 alle 18.00. Sabato mattina una tantum.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

➡http://www.soandco.it/garfagnana-assistente-di-base-corso-.../