Castelnuovo



Contributi per start-up agricole, un incontro a Castelnuovo

mercoledì, 29 gennaio 2020, 09:29

Un incontro a Castelnuovo Garfagnana sui contributi del Psr per aprire un'impresa agricola. Gli under 40 che hanno aperto una partita Iva agricola negli ultimi 24 mesi, o la apriranno nei prossimi, potranno ottenere 30.000 di primo insediamento e rimborsi del 50% dei costi sostenuti per varie misure del Piano di Sviluppo Rurale. Sono 18 i milioni di euro messi in campo dalla Regione Toscana nell'ambito del Psr 2014-2020 per sostenere i giovani tra i 18 e i 40 anni che vogliono creare un'impresa agricola. I termini per presentare le domande si apriranno il prossimo 3 febbraio. In provincia di Lucca sono circa 220 le aziende agricole under 35.

Al fine di illustrare le opportunità ed i contributi per i giovani imprenditori Coldiretti ha organizzato una serie di incontri su tutto il territorio della provincia di Lucca destinati ad informare e guidare le aspiranti starp-up. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 gennaio, alle ore 17.00, a Castelnuovo Garfagnana presso la Sala Convegni della sede di Coldiretti in via Valmaria, 26. Gli altri due incontri sono invece in agenda a Lucca, lunedì 3 febbraio alle ore 17.00 nella sala riunioni della sede Coldiretti in via Passaglia, 188 ed in Versilia, a Lido di Camaiore, giovedì 6 febbraio alle ore 17.00 presso la sala riunione di Corte Anna Magnani in via Pacini. Gli incontri sono aperti a tutti.

Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook