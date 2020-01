Castelnuovo



Due manifesti per celebrare il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo

mercoledì, 22 gennaio 2020, 22:10

di simone pierotti

Due manifesti, ideati dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione “Compriamo a Castelnuovo”, per celebrare il Giorno della Memoria (27 gennaio) e il Giorno del Ricordo (10 febbraio). L’iniziativa è stata presentata questa mattina presso gli uffici comunali di Castelnuovo di Garfagnana dal delegato alla cultura Niccolò Roni e dall’assessore Ilaria Pellegrini, assieme al responsabile dell’Ufficio Cultura Fabio Pozzi e al consigliere dell’associazione dei commercianti Stefano Pioli.

I due manifesti saranno esposti, oltre che negli spazi tradizionali, anche in tutte le attività commerciali del comune, nelle vetrine o all’interno.

“Quest’anno – esordisce Roni – abbiamo voluto dare il giusto risalto a due ricorrenze molto importanti e riconosciute dalla legge italiana. In uno abbiamo rielaborato un quadro di Eva Fischer, nell’altro un’immagine molto famosa e storica, in una abbiamo inserito una poesia di Fabio Magris dal titolo “Foibe”, nell’altra un passo di Primo Levi. Presentiamo i due manifesti insieme perché le due giornate hanno uguale importanza e dignità: inoltre, abbiamo optato per il metodo “tradizionale”, il manifesto cartaceo invece di internet e i social, dove i messaggi vanno e vengono”.

In rappresentanza dei commercianti, Stefano Pioli, spiega che le locandine saranno esposte in tutte le attività commercianti e, a nome dell’Associazione e del presidente Baiocchi, ringrazia l’amministrazione comunale per averli coinvolti in questa significativa iniziativa. L’assessore Pellegrini chiude ringraziando i commercianti per aver aderito, a conferma di un dialogo sempre costruttivo e continuativo in tutte le iniziative.