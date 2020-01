Francesco Guccini ospite al Teatro Alfieri

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:16

C’è tempo fino alle 14 di venerdì 14 febbraio per presentare domanda per la selezione del bando di servizio civile regionale che metterà a disposizione per i giovani tra i 18 e i 29 anni, 38 posti nei pronto soccorso dell’Azienda USL Toscana nord ovest

giovedì, 16 gennaio 2020, 12:48

Una visita ai luoghi di Dante, in compagnia del sommo poeta, che ci accompagnerà alla scoperta del borgo e dei suoi sapori

venerdì, 10 gennaio 2020, 22:16

Nelle scorse settimane il gruppo provinciale di Fratelli d'Italia, insieme all'onorevole Riccardo Zucconi, al Consigliere Regionale Paolo Marcheschi e ai consiglieri comunali Silvia Bianchini di Castelnuovo e Roberto Tamagnini di Castiglione, si sono recati in visita all'ospedale di Sante Croce a Castelnuovo di Garfagnana

giovedì, 9 gennaio 2020, 15:57

Questa mattina, gli studenti della classe, guidati dai loro rappresentanti di classe Chiara Feraco e Stella Andolfo hanno voluto far sentire la loro voce di protesta e si sono recati a Lucca, direttamente presso il palazzo della provincia

mercoledì, 8 gennaio 2020, 10:52

E' in partenza il Corso per Addetto all'Assistenza di Base riconosciuto dalla Regione Toscana. Il corso si svolgerà presso la Confraternita di Misericordia Castelnuovo di Garfagnana e avrà inizio il 13 gennaio. Il corso di 12 mesi, è rivolto a occupati e disoccupati che abbiano compiuto la maggiore età

martedì, 7 gennaio 2020, 13:02

L'arcivesco di Lucca, Paolo Giulietti, ha fatto visita stamattina ai sacerdoti anziani della Valle del Serchio per portare il suo saluto in occasione della fine delle festività natalizie