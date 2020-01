Grande successo per la mostra fotografica storica sul calcio a Castelnuovo: tanti visitatori

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 30 dicembre 2020, 08:43

AMA in ambito oncologico è un obiettivo dell’Associazione AMOlucca (Associazione Malati Oncologici lucchesi), attualizzato da oltre due anni sul territorio nelle sedi di Lucca, Cittadella della Salute e Presidio Ospedaliero S. Croce di Castelnuovo di Garfagnana

sabato, 28 dicembre 2019, 13:03

L'associazione Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana invita tutti oggi alle 17 all'inaugurazione della mostra "100 anni fa nasceva il calcio a Castelnuovo di Garfagnana" che si terrà presso la Sala "Luigi Suffredini" della Rocca Ariostesca

venerdì, 27 dicembre 2019, 12:20

Chiuse le iniziative di Natale e in attesa di una tre giorni dedicata alla Befana, continuano gli appuntamenti di interesse a Castelnuovo. Domenica, infatti, si terrà un mercato straordinario, dal mattino alla sera, in tutto il centro storico del capoluogo

venerdì, 27 dicembre 2019, 11:24

Quest’anno, 2019, ricorre il 100° anniversario dalla nascita della prima attività calcistica a Castelnuovo di Garfagnana. Come risulta dalla stampa locale e dall’atto di nascita del circolo sportivo Apua Mater, la prima società di calcio ufficiale

mercoledì, 25 dicembre 2019, 18:31

Piccoli concerti itineranti all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana dedicati ai pazienti ed al personale, ma anche aperti al pubblico

mercoledì, 25 dicembre 2019, 10:54

Un vero e proprio successo il tradizionale appuntamento con il brindisi per la Vigilia di Natale in centro a Castelnuovo. Piazza Umberto I era gremita di giovani (e non solo). Soddisfatti i commercianti e tutto ok sotto il profilo della sicurezza pubblica