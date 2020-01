Castelnuovo



Grosso incendio nella notte: casa inagibile e due famiglie evacuate

lunedì, 6 gennaio 2020, 10:22

di andrea cosimini

Il padrone di casa si sarebbe svegliato nella notte, intorno alle 4, sentendo odore di fumo e avvertendo un colpo nella soffitta. Subito, allarmato, si sarebbe quindi accorto che era in corso un grosso incendio nella parte alta dell'abitazione e, così, avrebbe dato il via ai soccorsi.



Una notte di paura quella vissuta da due famiglie, residenti in una casa a due piani situata in località Buggina, a Castelnuovo, nelle vicinanze della Fortezza di Mont'Alfonso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Castelnuovo, con tre mezzi, supportati dal comando di Lucca, per un totale di 10 unità. Un dispiegamento di uomini e mezzi importante per un intervento difficile dato che l'incendio era di grosse dimensioni.



Le operazioni sono andate avanti durante la notte e sono continuate per tutta la mattinata di oggi. Difficile fare una stima precisa dei danni. Stamattina il dirigente da Lucca è arrivato sul posto per fare gli accertamenti sull'inagibilità dell'edificio. Il tetto risulta completamente bruciato, mentre sono ancora in corso di valutazione le condizioni dei solai, in legno, sui quali è crollato tutto il materiale. Proprio in queste ore i vigili del fuoco stanno liberando il piano superiore.



Ignote, al momento, le cause: la chiamata di soccorso, comunque, sarebbe scattata per un incendio alla canna fumaria. Non ci sono stati feriti, fortunatamente, tra i residenti. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Camporgiano, unitamente ai militari di Castelnuovo.



Stamani, non appena appresa la notizia, si sono diretti sul luogo dell'incendio anche il vice-sindaco del comune di Castelnuovo, Chiara Bechelli, ed il geometra Vincenzo Suffredini, responsabile della protezione civile comunale, per poter fornire la prima assistenza alle persone evacuate.



"Stamattina - spiega Bechelli - i vigili del fuoco hanno allertato Vincenzo, il quale mi ha chiamato subito in quanto delegata alla protezione civile. Ci siamo quindi recati sul posto, due volte, per valutare la situazione dopo l'incendio. Quello che abbiamo visto è stato un spettacolo drammatico. Due famiglie fuori casa dalla mattina alle 4, al freddo, per monitorare la situazione della loro abitazione. Una delle due famiglie si è ricollocata presso parenti, mentre per l'altra stiamo cercando, come comune, una collocazione e dovremmo riuscire, entro domani, a trovare un nuovo alloggio provvisorio. La casa incendiata era suddivisa in due piani: da un lato viveva una famiglia, dall'altro un'altra, più anziana, imparentata con la prima".



Si tratta del secondo incendio scoppiato in un'abitazione nel giro di due giorni (leggi qui).