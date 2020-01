Castelnuovo



Il Cammino di Dante fa tappa a... Castelnuovo

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:50

di daniele venturini

Si è tenuto ieri pomeriggio a Castelnuovo in Garfagnana, presso la sala Suffredini, un importante seminario organizzato dalla Associazione Amici Toscani della Via Francigena e del Volto Santo, di cui è presidente Fulvio Mandriota, la Federazione Italiana Itinerari Culturali e Turistici e la Pro Loco di Carrara. Nella manifestazione culturale si è presentato il Cammino di Dante tra Lunigiana e Garfagnana.

Il Cammino di Dante è il primo viaggio organizzato attraverso i sentieri e le vie medievali che univano la Romagna e la Toscana percorse dal Sommo Poeta ai tempi del suo esilio, periodo in cui scrisse la Commedia.

Il percorso vuole riscoprire le antiche vie che collegano le due città di nascita e di morte del Poeta e valorizzare la figura di Dante accompagnando il viandante in un percorso non solo culturale e naturalistico ma anche letterario.

Gli itinerari si snodano attraverso luoghi del territorio Lunigianese e Garfagnino. La prima tappa parte da Pontremoli e attraversa la Lunigiana, passando per Bagnone, Fivizzano, Casola e il passo dell’Argegna - Ospitale di Tea; si entra in Garfagnana e si prosegue per Piazza al Serchio, Camporgiano, Castelnuovo Grafagnana, Gallicano, Barga, Ghivizzano, infine si arriva a Borgo a Mozzano.

Questo itinerario, attraversa due Valli che da sempre sono unite per tradizione, cultura e gastronomia. La Lunigiana e la Garfagnana hanno altresì in comune le Alpi Apuane, che fanno da cornice a questo bellissimo itinerario.