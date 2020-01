Castelnuovo



Presentato il progetto "Giocare Con l'Ariosto": torna a vivere la Rocca di Castelnuovo

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:20

di chiara grassini

Dal 1522 al 1525 è stato governatore della Garfagnana e nell'incipit della sua opera preannuncia due filoni narrativi importanti: la guerra contro i Mori di re Agramante e le vicende amorose e romanzesche dei paladini. Si tratta di Ludovico Ariosto, autore de "L'Orlando Fuorioso" e oggetto di discussione di stamani. Perché, vi chiederete? Semplice: venerdì 24 gennaio alle ore 16:30 a Castelnuovo di Garfagnana sarà presentato un video, "Giocare con l'Ariosto", all'interno della Rocca Ariostesca. L'obiettivo è quello di promuovere sul territorio le iniziative culturali con il coinvolgimento degli istituti scolastici.



A parlarne è il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi che ha ribadito l'importanza del rapporto tra le scuole e la Rocca dove sarà allestito un museo multimediale, interattivo e moderno che comprende anche visite guidate. Tra gli intervenuti anche Donatella Buonriposi, dirigente ufficio scolastico territoriale di Lucca, e Massa Carrara. Gli studenti avranno a disposizione i mezzi di trasporto con i quali saranno accompagnati e riportati nelle rispettive sedi. "Come si possono comunicare i grandi classici con i testi scolastici?" si è interrogato il primo cittadino. Con temi di attualità legati al mondo dell'arte, della comunicazione con particolare attenzione al tema del gioco. Una sorta di dialogo, insomma.



"Il video - ha spiegato Niccolò Roni (consigliere delegato alla cultura del comune di Castelnuovo) - è così suddiviso: nella prima parte un breve excursus mostrerà l'edizione illustrata, nella seconda si parlerà di gioco rinascimentale e infine di esperienza teatrale, ludica. E qui cita Ronconi e Sanguinetti e "Il castello dei destini incrociati" di Italo Calvino". Sarà un video attuale e moderno" ha concluso riprendendo le parole iniziali del sindaco.



"Castelnuovo estense" è il format o testo di approfondimento con commenti e analisi a cura di Alessandro Benassi, collaboratore stretto di Lina Bolzoni, docente emerito di Letteratura italiana alla Scuola Normale di Pisa.



"Sarà un giornale di grande rigore scientifico con un occhio attento alla divulgazione" ha commentato Maria Pacini Fazzi che cura l'aspetto editoriale prima di passare la parola a Oscar Guidi, dirigente ufficio scolastico ISI Garfagnana che ha ribadito il coinvolgimento delle scuole soffermandosi sul Liceo Artistico. Quest'ultimo esporrà I propri lavori svolti durante l anno scolastico in uno spazio con un percorso a tema. Lo scopo è quello di mostrare agli studenti la modalità di restauro e di ristrutturazione per renderli più coscienti del lavoro effettuato all'interno del museo, cioè della Rocca. Scuole, territorio e coinvolgimento da parte di studenti sono gli elementi essenziali del progetto.



Foto di Ciprian Gheorghita