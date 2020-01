Si ricordano le vittime dell’internamento ebraico a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 29 gennaio 2020, 09:29

Un incontro a Castelnuovo Garfagnana sui contributi del Psr per aprire un'impresa agricola. Gli under 40 che hanno aperto una partita Iva agricola negli ultimi 24 mesi, o la apriranno nei prossimi, potranno ottenere 30.000 di primo insediamento e rimborsi del 50% dei costi sostenuti per varie misure del Piano di...

lunedì, 27 gennaio 2020, 18:55

Ad evidenziarlo è Nicola Todaro, segretario lucchese del Conapo, il sindacato autonomo vigili del fuoco

lunedì, 27 gennaio 2020, 18:19

Tutte le scuole dell’ISI Garfagnana si uniscono alle molteplici iniziative portate avanti sul territorio nazionale affinchè la memoria storica non sia solo una definizione ma qualcosa di vivo da cui i giovani traggano insegnamenti per un futuro migliore

sabato, 25 gennaio 2020, 15:52

Una mattinata intensa quella organizzata stamani presso il Centro di Protezione Civile a Castelnuovo, dove, alla presenza del presidente dell’Unione dei Comuni e sindaco del comune di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti e di svariate istituzioni civili e militari della valle, si è voluta celebrare la sinergia tra il Soccorso...

venerdì, 24 gennaio 2020, 13:54

Gli under 40 che hanno aperto una partita Iva agricola negli ultimi 24 mesi, o la apriranno nei prossimi, potranno ottenere 30.000 di primo insediamento e rimborsi del 50% dei costi sostenuti per varie misure del Piano di Sviluppo Rurale

giovedì, 23 gennaio 2020, 18:09

Sabato 25 gennaio, alle ore 21 al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, andrà in scena la Banda Gaber, storica formazione di musicisti che per anni ha accompagnato il noto autore milanese nei suoi concerti in giro per l’Italia