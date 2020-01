Castelnuovo



Teatro Canzone: all'Alfieri serata tributo in ricordo di Giorgio Gaber

giovedì, 23 gennaio 2020, 18:09

Sabato 25 gennaio, alle ore 21 al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, andrà in scena la Banda Gaber, storica formazione di musicisti che per anni ha accompagnato il noto autore milanese nei suoi concerti in giro per l’Italia.



Un appuntamento irrinunciabile per chi vuole immergersi nei ricordi e nelle atmosfere delle canzoni d’autore di uno dei maestri più influenti della musica e del teatro del secondo dopoguerra, indimenticato inventore del Teatro Canzone.



“Chiedo Scusa Se Parlo Di.....Gaber” è il titolo dello spettacolo, un concerto voluto e ideato da chi Giorgio Gaber lo ha conosciuto benissimo, e condiviso con lui momenti di creatività che sono entrati nella storia del costume italiano, quel Sandro Luporini (pittore, scrittore e paroliere) divenuto amico fidato del cantautore e suo stretto collaboratore artistico.



"A 16 anni dalla morte di Gaber - commenta Pierluigi Stefani, manager musicale ed ex direttore della celeberrima VideoMusic -, Luporini ha trovato l’ispirazione per scrivere nuovi testi per i monologhi e scegliere le 15 canzoni per lui più significative del vasto repertorio dell’amico cantautore, generando uno straordinario spettacolo".



In scena quindi all'Alfieri l'affiatata Banda Gaber: Simone Baldini Tosi (voce), Luigi Campoccia (piano e tastiere), Claudio de Mattei (basso), Gianni Martini (chitarre), Luca Ravagni (fiati e tastiere), Corrado "Dado" Sezzi (batteria).



G. B.