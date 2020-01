Un convegno per la valorizzazione e tutela del castagno

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 22 gennaio 2020, 22:10

Due manifesti, ideati dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione “Compriamo a Castelnuovo”, per celebrare il Giorno della Memoria (27 gennaio) e il Giorno del Ricordo (10 febbraio)

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:49

"Prima Castelnuovo", la vivace associazione culturale e “politica” inventata dallo stesso presidente del consiglio comunale castelnuovese, dieci anni fa, ha chiuso i battenti. Se vogliamo, anche un po’ a sorpresa. Il perché lo chiediamo proprio al suo fondatore

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:50

Si è tenuto ieri pomeriggio a Castelnuovo in Garfagnana, presso la sala Suffredini, un importante seminario organizzato dalle Associazione Amici Toscani della Via Francigena e del Volto Santo, di cui è presidente Fulvio Mandriota, la Federazione Italiana Itinerari Culturali e Turistici e la Pro Loco di Carrara

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:20

Dal 1522 al 1525 è stato governatore della Garfagnana e nell'incipit della sua opera preannuncia due filoni narrativi importanti: la guerra contro i Mori di re Agramante e le vicende amorose e romanzesche dei paladini. Si tratta di Ludovico Ariosto, autore de "L'Orlando Fuorioso" e oggetto di discussione di stamani

giovedì, 16 gennaio 2020, 17:37

Giovedì 30 gennaio il grande Francesco Guccini torna a Castelnuovo di Garfagnana: lo farà in occasione della presentazione del suo libro “Tralummescuro – Ballata per un paese al tramonto”, evento straordinario nell’ambito de “La Bella Estate” a cura di Alba Donati

giovedì, 16 gennaio 2020, 13:16

C’è tempo fino alle 14 di venerdì 14 febbraio per presentare domanda per la selezione del bando di servizio civile regionale che metterà a disposizione per i giovani tra i 18 e i 29 anni, 38 posti nei pronto soccorso dell’Azienda USL Toscana nord ovest