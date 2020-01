Castelnuovo



Vescovo in visita ai sacerdoti anziani della Valle

martedì, 7 gennaio 2020, 13:02

di andrea cosimini

Un gesto bellissimo quello dell'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, che, stamattina, ha voluto fare visita ai sacerdoti anziani della Valle che, per motivi fisici o anagrafici, non possono più professare la funzione sacerdotale.



Particolarmente apprezzata soprattutto la visita al Centro Alzheimer Domus Aurea di Castelnuovo di Garfagnana, nato il 15 dicembre 2007 dalla volontà della Misericordia locale, e fiore all'occhiello della stessa Confraternita. Giulietti, in questo caso, ha voluto portare il suo saluto a don Alfonso Verdigi, parroco di Vagli, 91enne, ricoverato al centro anziani. Presente anche don Alex Martinelli (in foto).



"Abbiamo accolto molto volentieri il vescovo - ha commentato Mauro Giannotti, governatore della Misericordia di Castelnuovo - che ha fatto questo percorso di saluti, riconoscendo così l'importanza del lavoro svolto da queste persone per l'evangelizzazione della nostra Valle e per il mantenimento della cultura cristiana, fatta di pace e condivisione, all'interno delle nostre parrocchie. Un gesto davvero bello e significativo anche perché che ci troviamo al termine delle festività natalizie".