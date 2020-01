Castelnuovo



Visita a Castelnuovo con declamazione dantesca e degustazione

giovedì, 16 gennaio 2020, 12:48

Una visita ai luoghi di Dante, in compagnia del sommo poeta, che ci accompagnerà alla scoperta del borgo e dei suoi sapori.



Prosegue il calendario di visite alla scoperta dei luoghi danteschi, un’opportunità per approfondire la conoscenza della figura di Dante, dei suoi scritti e dei luoghi che lo hanno visto attraversare la Toscana e narrarne le suggestioni nel capolavoro che lo ha consacrato come padre della lingua italiana: la Divina Commedia.



Un ciclo di incontri in compagnia del sommo poeta, impersonato da Riccardo Starnotti, che ci farà da cicerone alla scoperta dei borghi della Toscana e ci accompagnerà con la declamazione e la spiegazione di alcuni versi della Divina Commedia.



Il 19 gennaio sarà la volta di Castelnuovo di Garfagnana, uno dei borghi gioiello della Garfagnana, dove si svolgerà l’evento.



Partenza alle ore 15.30 con la visita del borgo, dove sarà possibile ammirare la rocca ariostesca ed altre peculiarità del territorio, ed ascoltare i versi della declamazione che Riccardo Starnotti avrà cura di raccontare, per darne una spiegazione ai partecipanti. Un modo per riscoprire quest’opera che ha dato i natali alla lingua italiana, e attraverso la quale Dante Alighieri è conosciuto in tutto il mondo.



Al termine della declamazione, sosteremo al caseificio Marovelli per una piccola degustazione di formaggi locali, insieme ai quali potremmo degustare anche il vino di Dante, un sagrantino con etichetta “personalizzata” in omaggio al poeta.



Il connubio tra territorio e cibo è un attrattore attraverso il quale vogliamo sviluppare questo ciclo di incontri che intendono riscoprire Dante, l’uomo, il poeta e le sue opere…. Una chiave di lettura alla portata di tutti, che contribuisca a portare la cultura verso i cittadini, verso le persone.



Rivitalizzare i borghi sensibilizzando abitanti e viaggiatori sulla bellezza dei borghi, sull’autenticità dei sapori, diffondendo la cultura che ci appartiene, rendendola gradevole e fruibile.

Il ciclo di incontri proseguirà durante il 2020 con la riproposta dello stesso format anche in altri luoghi Danteschi, con l’intento di sensibilizzare i territori all’arrivo del 2021, anno in cui si celebrerà l’anniversario della morte di Dante Alighieri.



Feisct (Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici) in collaborazione con l’associazione Amici di Dante in Casentino sta portando avanti l’organizzazione di questi itinerari culturali alla scoperta dei luoghi di Dante, partendo dall’esperienza degli amici dell’associazione Amici di Dante in Casentino, fautrice del “Cammino di Dante in Casentino”, un progetto di ampio respiro, ecosostenibile, dalla valenza culturale-turistica e formativa-scolastica, che punta alla creazione di una Identità Casentinese nel nome di Dante Alighieri. Un “Cammino di Pace” articolato in 19 tappe e 377 km percorribili a piedi, a cavallo, in bicicletta, che verrà quindi ampliato attraverso la rete degli Itinerari culturali danteschi che coinvolgeranno le altre aree della Toscana che hanno visto il passaggio del poeta.



Il progetto degli itinerari culturali prevede anche il coinvolgimento delle scuole in attività di formazione e informazione, ed interventi di valorizzazione del territorio attraverso azioni di promozione turistica e culturale.



Per ogni data degli eventi, Feisct e Amici di Dante in Casentino, si avvalgono della collaborazione di soggetti locali, con i quali realizzare le iniziative. Per la data a Castelnuovo di Garfgnana, hanno collaborato la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, l’associazione Amici della Via Francigena e del Volto Santo, il caseificio Marovelli.



L’appuntamento è per domenica 19 gennaio alle ore 15.30, l’evento è a contributo minimo di 10 euro, per info e prenotazioni feisct@libero.it oppure attraverso la sezione eventi della pagina facebook di Feisct https://www.facebook.com/events/1334404053411779/