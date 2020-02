Commemorazione dell'esodo da Istria e Dalmazia

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 20 febbraio 2020, 11:21

Inizia venerdì 28 febbraio alle ore 21.00, la diciottesima edizione di “Effetto Cinema”, la rassegna cinematografica organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana in collaborazione con la sala Eden di Castelnuovo Garfagnana nell’ambito del “Progetto Radici” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

lunedì, 17 febbraio 2020, 14:26

Mercoledì 12 febbraio i ragazzi si sono ritrovati alle 14,30 presso la sede della scuola e, armati delle attrezzature necessarie e di tanto entusiasmo, hanno percorso il Sentiero dell’Ariosto di Castelnuovo Garfagnana ripulendolo dai rifiuti presenti per conferirli al riciclo o allo smaltimento

sabato, 15 febbraio 2020, 16:22

Paura per un anziano di 84 anni che oggi pomeriggio, a Castelnuovo, è caduto lungo un sentiero che collega via Azzi a località Cerri. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Foto e video

venerdì, 14 febbraio 2020, 17:34

Interessanti “momenti di storia” per gli studenti delle classi quinte delle scuole dell’ISI ‘Garfagnana, che in occasione della giornata del ricordo in onore degli italiani massacrati nelle foibe e dell’esodo dal confine orientale, hanno vissuto due momenti importanti

venerdì, 14 febbraio 2020, 15:50

Dopo che molti cittadini hanno sollevato via social a più riprese il problema, si susseguono gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni, chiamati a cercare di risolvere, o quanto meno attenuare, il fenomeno dei molteplici incidenti che ogni giorno si ripetono sulla fondovalle

giovedì, 13 febbraio 2020, 10:15

Torna il tradizionale Carnevale presso la tensostruttura di Castelnuovo, sabato 22 febbraio, organizzato da comune, associazione Carnevale Castelnuovo in collaborazione con Anai Garfagnana, Misericordia di Castelnuovo, Parrocchia Abbaziale di Castelnuovo, Caritas, Adesci, Cefa e Baskin. Appuntamento dalle 14.30