Castelnuovo



Cordoglio in Garfagnana per la morte di Loris Tamburi

martedì, 11 febbraio 2020, 17:31

di simone pierotti

Si terrà domani pomeriggio, alle 15, in Duomo a Castelnuovo il funerale di Loris Tamburi, deceduto ieri all’età di 80 anni: persona molto conosciuta e benvoluta nel capoluogo garfagnino e in tutta la valle in ambito scolastico e sportivo.

Era conosciuto in ambito scolastico in quanto per tanti anni era stato segretario della Scuola Media “Pascoli” in via Roma. In gioventù era stato giocatore del Castelnuovo e successivamente corrispondente de Il Tirreno dalla Garfagnana in particolare per le cronache sportive, e dirigente per tanti anni della società gialloblu. Dopo il rito religioso la salma verrà tumulata nel cimitero del paese di Antisciana, vicino alla figlia Valeria, insegnante elementare, prematuramente scomparsa in un incidente stradale sulla 445.

Tifoso dell’Inter da sempre, aveva lasciato detto di essere vestito con la maglia e il cappello nerazzurri e così è stato. Lascia nel dolore la moglie Daniela Ciari, il figlio Michele, anche lui ex calciatore del Castelnuovo, le nipoti Camilla e Lucrezia, la nuora, il fratello e tutti i parenti. Da parte della famiglia un ringraziamento a tutto il personale del reparto di Medicina dell’ospedale di Barga.