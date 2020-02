Castelnuovo



Cordoglio per la scomparsa di Italo Biggeri, noto commerciante di Castelnuovo

lunedì, 24 febbraio 2020, 21:29

di simone pierotti

Si è spento all’età di 80 anni Italo Biggeri, noto commerciante di Castelnuovo di Garfagnana, fondatore dell’omonima attività di elettrodomestici ed impianti elettrici, oggi gestita dai figli. Cordoglio nella cittadina, dove la famiglia Biggeri è molto conosciuta e stimata. Italo era noto anche negli ambienti sportivi, in quanto in gioventù aveva militato nel Castelnuovo, squadra di cui oggi è allenatore il figlio Michele. Condoglianze alla famiglia sono arrivate dalla stessa U.S. Castelnuovo Garfagnana, dall’A.S.D. Vagli e dal presidente del consiglio comunale Francolino Bondi. Il funerale si svolgerà domani, martedì 25 febbraio, alle 15, nel Duomo di Castelnuovo di Garfagnana.