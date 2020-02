Castelnuovo



Coronavirus, partita campagna informativa nelle scuole

giovedì, 27 febbraio 2020, 16:29

di simone pierotti

E’ partita un’iniziativa legata al coronavirus e rivolta alle scuole del territorio comunale di Castelnuovo di Garfagnana, nata dalla sinergia tra il comune, l’USL, la Protezione Civile comunale e la Farmacia Gaddi. E’ una delle diverse che a livello comunale vengono e verranno portate avanti, tra cui quella della distribuzione “porta a porta” di materiale informativo sui comportamenti da seguire, in collaborazione con la Regione Toscana.

Questa mattina ci sono stati i primi incontri rivolti alle classi dell’Istituto Comprensivo: presenti l’assessore Chiara Bechelli, insieme alla dott.ssa Gualtierotti, all’assessore e dott.ssa Patricia Tolaini e al Dott. Bernardo Bernardi della Farmacia Gaddi. Quest’ultimo, oltre ad ottimo relatore, ha fornito il gel disinfettante per tutti i plessi dell’Istituto.

Il coronavirus è stato "soltanto" l'occasione per approfondire alcuni temi, soprattutto tutto ciò che c'è da sapere sulle primarie norme igieniche da seguire nella quotidianità. Vari argomenti sono stati toccati, tra cui la corretta informazione in tempo di social ed è stata un'occasione importante per i ragazzi per risolvere ogni dubbio.

“Iniziativa importante dopo la decisione di non chiudere le scuole – ha sottolineato Chiara Bechelli - è fondamentale fare sensibilizzazione sulle buone pratiche. Il coronavirus è stato l’occasione per entrare nelle scuole e parlare di norme igieniche e buone pratiche. Puntiamo a confermare l’iniziativa nei prossimi anni, nei prossimi giorni continueremo con le scuole primarie e dell’infanzia”.