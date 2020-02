Castelnuovo



Coronavirus, tenda per il pre-triage fuori dal pronto soccorso del Santa Croce

giovedì, 27 febbraio 2020, 20:18

E' stata montata stamani, dagli Autieri Protezione Civile, la tenda per il primo accesso "triage" al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana.



Un ingresso unico per tutti coloro che hanno necessità di accedere al pronto soccorso, che permette di selezionare le patologie senza entrare in contatto con il reparto specifico. In base a un protocollo, infatti, viene fatto un primo "triage" dagli infermieri così che, nel caso si presentasse un caso sospetto, il paziente possa fare un percorso sanitario sicuro sia per lui che per gli altri.



Niente allarmismo e panico, quindi, solo un utile sistema di sicurezza.