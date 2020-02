Castelnuovo



Donna investita da un'auto

martedì, 4 febbraio 2020, 22:04

Una donna è stata investita da un'auto, questa sera, in via largo Nicola Fabrizi a Castelnuovo di Garfagnana. La chiamata, alla centrale del 118, è scattata intorno alle 21. Sul posto si è diretta un'ambulanza, con medico, della Misericordia del capoluogo.



La donna, comunque cosciente e vigile dopo l'impatto, è stata trasportata in codice rosso (per dinamica) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce.