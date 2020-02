Furto nella notte all'Happy Bar: ladri forzano l'ingresso e scappano con la refurtiva

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 4 febbraio 2020, 22:04

Una donna è stata investita da un'auto, questa sera, in via largo Nicola Fabrizi a Castelnuovo di Garfagnana. E' stata trasportata in codice rosso (per dinamica) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce

martedì, 4 febbraio 2020, 16:44

Quest’anno le scuole dell’ISI Garfagnana hanno aderito al Progetto Regionale Toscana Musica

lunedì, 3 febbraio 2020, 16:49

L’Istituto Tecnico Economico Campedelli, una delle scuole dell’ISI Garfagnana, al passo con i tempi nel fornire ai suoi studenti nuove possibilità, per cercare di creare una figura in continuo sviluppo e di primaria importanza anche nel mondo del lavoro informatizzato, ha organizzato una serie di lezioni con professionisti della zona

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:04

Il cantautore e polistrumentista lucchese presenta sabato 1 febbraio a Castelnuovo l'album "Pranzo di famiglia": in una piacevole chiacchierata l'artista ci ha raccontato il momento felice della sua carriera e la sua passione per la musica

giovedì, 30 gennaio 2020, 17:53

Prosegue il "Pranzo di famiglia – Solo Tour" del cantautore e polistrumentista Andrea Biagioni. In scaletta i brani del suo ultimo album "Pranzo di famiglia" (Adesiva Discografica/Self), disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming

giovedì, 30 gennaio 2020, 15:54

Il gruppo di minoranza di Castelnuovo di Garfagnana, per voce del suo capogruppo Silvia Bianchini, interviene in merito ai lavori di ristrutturazione e manutenzione del vecchio stadio comunale del capoluogo