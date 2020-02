Castelnuovo



Gli studenti dell’Ipsia Simoni ripuliscono il Sentiero dell'Ariosto

lunedì, 17 febbraio 2020, 14:26

“Fatti, non solo parole”: si potrebbe sintetizzare in questa affermazione l’importante e lodevole iniziativa portata avanti da un gruppo di studenti dell’IPSIA Simoni che ha voluto sensibilizzare la popolazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Mercoledì 12 febbraio i ragazzi si sono ritrovati alle 14,30 presso la sede della scuola e, armati delle attrezzature necessarie e di tanto entusiasmo, hanno percorso il Sentiero dell’Ariosto di Castelnuovo Garfagnana ripulendolo dai rifiuti presenti per conferirli al riciclo o allo smaltimento.

Promotore e anima di tutto questo il prof. Vinicio Pieri, amato docente di materie tecniche intorno al quale già dagli anni passati si è formato il gruppo “Pieri Boys”, nato in realtà con intenti sportivi (la squadra di calcetto anche lo scorso anno è risultata vincitrice del torneo studentesco) che ha voluto dare una svolta ecologista al gruppo stesso.

“Nelle nostre scuole l’attenzione all’ambiente ed alla sua tutela è sempre stato un punto fermo, - racconta il prof. Pieri – ma in questi ultimi tempi le problematiche sono diventate maggiori; a inizio anno abbiamo assistito alla proiezione di un video di Greta Thunberg le cui parole hanno colpito tutti noi. Abbiamo iniziato un dibattito che ci ha portato a voler agire; naturalmente come docente mi sono fatto carico di parlare con il Dirigente Scolastico che mi ha incoraggiato e messo in contatto con i responsabili del CAI di Castelnuovo, della GEA, l’ecocentro di Castelnuovo, con altre autorità competenti per i permessi e l’assistenza necessaria.

Ho anche trovato degli “sponsor” per le attrezzature necessarie, l’abbigliamento necessario per garantire la sicurezza di tutti: a questo proposito ringrazio i sindaci Raffaella Mariani e Andrea Carrari, l’Agenzia assicurativa Unipol SAI , Chiara Catoi (negozio di abbigliamento) e Falegameria Tovani di Piazza al Serchio, Luca Bosi del Centro Sicurezza CSGA di Pieve Fosciana”.

Il gruppo ha avuto l’importante assistenza del Maresciallo Maggiore Mauro Cheli, comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Castelnuovo Garfagnana; hanno partecipato attivamente il Dirigente Scolastico prof. Oscar Guidi, la docente vicaria prof. Nicoletta Picchi e la Referente dell’ IPSIA prof. Maria Rosaria D’Urzo.

“Siamo proprio soddisfatti del senso civico dei nostri ragazzi – sottolinea la prof. D’Urzo – che hanno impegnato le ore di un pomeriggio in questa attività che deve servire di esempio e stimolo per tutta la popolazione. Per noi è anche la dimostrazione che il lavoro che stiamo facendo come docenti dà i suoi frutti, cerchiamo infatti di avere un ruolo non solo improntato a riempire le menti di conoscenze, di essere dei facilitatori non solo sul piano cognitivo ma anche sul piano relazionale, nei rapporti con il mondo esterno, vogliamo essere gli ‘adulti competenti’ che affiancano la famiglia nel compito di aiutare la crescita di questi ragazzi”.

Il Dirigente Scolastico prof. Oscar Guidi, particolarmente attento alle problematiche ambientali, ha lodato questa iniziativa, auspicando che sia la prima di una serie di interventi che riescano a coinvolgere anche le altre scuole dell’ ISI Garfagnana, gli Enti locali e la polazione.