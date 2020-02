Castelnuovo



Gli studenti dell’Itet Campedelli a lezione con professionisti del settore economico

lunedì, 3 febbraio 2020, 16:49

Che la figura del “ragioniere” si fosse evoluta e avesse acquisito nuova importanza e nuove competenze è sotto gli occhi di tutti.

L’Istituto Tecnico Economico Campedelli, una delle scuole dell’ISI Garfagnana, al passo con i tempi nel fornire ai suoi studenti nuove possibilità, per cercare di creare una figura in continuo sviluppo e di primaria importanza anche nel mondo del lavoro informatizzato, ha organizzato una serie di lezioni con professionisti della zona.

La prima di queste lezioni si è tenuta lo scorso venerdì 24 gennaio con i professionisti dello Studio “Euro informatica SRL” di Borgo a Mozzano.

“In linea con quanto indicato nelle nuove indicazioni relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – spiega la prof. Roberta Falcioni, docente di Economia Aziendale e promotrice dell’ incontro – la classe 5 A indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing ha partecipato ad un incontro formativo con lo Studio Euro Informatica SRL di Borgo a Mozzano.

Nel corso della lezione sono state illustrate, sotto la guida del Ragioniere Valter Ghiloni, consulente del lavoro e revisore contabile e dell’Avvocato Mara Giannotti, le modalità per la compilazione delle fatture elettroniche.

Con l’ausilio di un software operativo e utilizzando un’azienda simulata, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di seguire i controlli e le procedure di invio e ricezione delle fatture elettroniche dallo SDI (servizio di interscambio dell’Agenzia delle Entrate), nonché le procedure di registrazione contabile utilizzando direttamente i files telematici.

Gli studenti hanno successivamente utilizzato il programma per compilare fatture elettroniche, inserire ordini, clienti e fornitori, redigere documenti di trasporto e fatture accompagnatorie.

L’incontro formativo ha permesso ai ragazzi non solo di mettere in pratica le loro conoscenze teoriche, ma soprattutto di maturare maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni e sviluppare, attraverso il protagonismo attivo in apprendimento, la capacità di operare scelte consapevoli per il loro futuro lavorativo e professionale”.

“Una didattica che parta dall’osservazione del reale – conclude il Dirigente Scolastico prof. Oscar Guidi – rende più efficaci e duraturi gli apprendimenti. In questo senso lavoriamo in tutte le nostre scuole.

In particolare devo sottolineare come i docenti del Campedelli siano riusciti a recepire le indicazioni su come offrire nuove competenze ad una figura di antiche professionalità, una figura che, non dimentichiamolo, riveste una importanza primaria anche nell’industria 4.0”