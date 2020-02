Castelnuovo



In pullman al Teatro “Felice” di Genova per lo spettacolo di G. Verdi

mercoledì, 12 febbraio 2020, 13:01

L'associazione "Il Serchio delle Muse", dopo l'ottima riuscita della precedente trasferta per "Il Barbiere di Siviglia", organizza per domenica 22 marzo una trasferta in bus al Teatro Carlo Felice di Genova per la visione de "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi con la regia di Leo Nucci (che in quella recita interpretando anche il ruolo di Renato).

Lo spettacolo è previsto per le 15 e il pacchetto comprende viaggio bus Gran Turismo (partenza da Castelnuovo), biglietto per il teatro e assicurazione. Per informazioni telefonare a Monica 328/1388249.