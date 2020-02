Castelnuovo



La minoranza: "In attesa di risposte sui lavori allo stadio comunale"

martedì, 25 febbraio 2020, 10:28

Il gruppo di minoranza di Castelnuovo di Garfagnana, guidato dal capogruppo Silvia Bianchini, torna sulla questione relativa ai lavori presso il vecchio stadio comunale.



"Alla luce del fatto che nel corso dell'anno passato sono stati spesi 350 mila euro di soldi pubblici nel vecchio stadio comunale di cui ad oggi non se ne vede il risultato e accertato che, nonostante i numerosi solleciti, non ci hanno ancora presentato la rendicontazione finale dei lavori con riscontro dei pagamenti e dei fine lavori allegati - spiega il gruppo -, abbiamo chiesto, con una nuova interrogazione presentata l'11 febbraio, la convocazione della Commissione Affari Economici e Lavori Pubblici per avere risposte concrete sui lavori eseguiti".



"La Commissione - conclude - si riunirà mercoledì 19. Speriamo di trovare finalmente le risposte ai tanti dubbi sollevati. Chiederemo poi che, chi di dovere, colmi le evidenti lacune in termini di efficienza e sicurezza che il nostro campo tutt'oggi presenta".