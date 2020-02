Cade lungo il sentiero, paura per un anziano

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 14 febbraio 2020, 17:34

Interessanti “momenti di storia” per gli studenti delle classi quinte delle scuole dell’ISI ‘Garfagnana, che in occasione della giornata del ricordo in onore degli italiani massacrati nelle foibe e dell’esodo dal confine orientale, hanno vissuto due momenti importanti

venerdì, 14 febbraio 2020, 15:50

Dopo che molti cittadini hanno sollevato via social a più riprese il problema, si susseguono gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni, chiamati a cercare di risolvere, o quanto meno attenuare, il fenomeno dei molteplici incidenti che ogni giorno si ripetono sulla fondovalle

giovedì, 13 febbraio 2020, 10:15

Torna il tradizionale Carnevale presso la tensostruttura di Castelnuovo, sabato 22 febbraio, organizzato da comune, associazione Carnevale Castelnuovo in collaborazione con Anai Garfagnana, Misericordia di Castelnuovo, Parrocchia Abbaziale di Castelnuovo, Caritas, Adesci, Cefa e Baskin. Appuntamento dalle 14.30

mercoledì, 12 febbraio 2020, 16:56

Venerdì mattina (7 febbraio) al Teatro Alfieri gli studenti dell’ISI Garfagnana, con il dirigente professor Oscar Guidi, hanno incontrato Don Armando Zappolini, “prete di strada” da sempre impegnato nel sociale contro le mafie e l’illegalità e a sostegno dei più deboli ed emarginati

mercoledì, 12 febbraio 2020, 13:01

L'associazione "Il Serchio delle Muse", dopo l'ottima riuscita della precedente trasferta per "Il Barbiere di Siviglia", organizza per domenica 22 marzo una trasferta in bus al Teatro Carlo Felice di Genova per la visione de "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi con la regia di Leo Nucci (che in...

martedì, 11 febbraio 2020, 17:31

Si terrà domani pomeriggio, alle 15, in Duomo a Castelnuovo il funerale di Loris Tamburi, deceduto ieri all’età di 80 anni: persona molto conosciuta e benvoluta nel capoluogo garfagnino e in tutta la valle in ambito scolastico e sportivo