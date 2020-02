“Presente e futuro in Toscana”: il centrodestra fa il punto sulle regionali

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:57

L'attrice della valle del Serchio debutta al fianco di Alessandro Haber, al teatro Verdi di Padova, in "Morte di un commesso viaggiatore" di Arthur Miller. Tra le date in programma, attendiamo quella in provincia di Lucca, dove la tournée farà tappa il 17 marzo, al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana

mercoledì, 5 febbraio 2020, 10:09

Colpo nella notte all'Happy Bar di Castelnuovo. Ignoti malviventi, intorno alle 4, hanno preso di mira il locale, situato in via Pio La Torre (proprio nei pressi della stazione ferroviaria, nella zona industriale), forzando l'ingresso e scappando con la refurtiva

martedì, 4 febbraio 2020, 22:04

Una donna è stata investita da un'auto, questa sera, in via largo Nicola Fabrizi a Castelnuovo di Garfagnana. E' stata trasportata in codice rosso (per dinamica) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce

martedì, 4 febbraio 2020, 16:44

Quest’anno le scuole dell’ISI Garfagnana hanno aderito al Progetto Regionale Toscana Musica

lunedì, 3 febbraio 2020, 16:49

L’Istituto Tecnico Economico Campedelli, una delle scuole dell’ISI Garfagnana, al passo con i tempi nel fornire ai suoi studenti nuove possibilità, per cercare di creare una figura in continuo sviluppo e di primaria importanza anche nel mondo del lavoro informatizzato, ha organizzato una serie di lezioni con professionisti della zona

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:04

Il cantautore e polistrumentista lucchese presenta sabato 1 febbraio a Castelnuovo l'album "Pranzo di famiglia": in una piacevole chiacchierata l'artista ci ha raccontato il momento felice della sua carriera e la sua passione per la musica