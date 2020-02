Castelnuovo



Psicosi Coronavirus, assalto ai supermercati: “Sembra la vigilia di Natale”

martedì, 25 febbraio 2020, 12:33

di simone pierotti

Gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus nella nostra penisola stanno facendo crescere l’ansia e la paura, non soltanto nelle aree dove si sono verificati casi appurati. Così un po' su tutto il territorio nazionale da ieri si ripetono le scene di persone in coda nei supermercati e degli scaffali desolatamente vuoti da diversi generi alimentari o legati all’igiene personale.

Anche la Garfagnana sembra non essere immune da questa … “malattia collettiva” e da ieri, con la riapertura dei supermercati e dei negozi, è iniziata una corsa all’acquisto. Non siamo ancora di fronte a scene da film apocalittico o bellico come in diverse città, ma l’effetto coronavirus è evidente. Transitiamo di fronte alla Coop di Pieve Fosciana e troviamo il parcheggio insolitamente pieno, posti praticamente esauriti. Ci siamo spostati a Castelnuovo di Garfagnana dando un’occhiata alle principali attività del settore.

Al Conad di via Valmaira gli effetti sono evidenti: coda alle casse e diversi scaffali vuoti o semi – vuoti. Si tratta, naturalmente, dei prodotti alimentari a lunga conservazione: sono andati a ruba pasta, fagioli, farina, passate di pomodoro, zucchero, ma anche latte, biscotti. Altro settore preso d’assalto quello per l’igiene: introvabile ormai, la “leggendaria” Amuchina, e a ruba salviette, candeggina, alcool etilico, disinfettanti.

“Ieri, alla riapertura settimanale – ci dice Massimo Vagli, il responsabile del punto vendita – c’è stato un vero e proprio assalto, con un incremento di circa il 90% nelle vendite. Posso paragonare la giornata di ieri con una vigilia di Natale o l’ultimo giorno dell’anno!”.

Abbiamo notato alcuni scaffali vuoti o quasi: ci potranno essere problemi per il riassortimento? “Al momento no, già oggi ci saranno nuove consegne ma importante è che la situazione si calmi a livello nazionale, altrimenti prima o poi i magazzini andranno in difficoltà”.

“Per il momento stiamo adottando semplici misure con il nostro personale, che indossa i guanti e si lava spesso le mani. Pensiamo di mettere sapone specifico per la clientela”.

Abbiamo poi fatto un giro nei due punti Carrefour Market, sia in piazzale del Genio che in via Farini, in pieno centro storico. I prodotti a lunga conservazione ci sono ancora, puntuale è il riassortimento ma certi scaffali iniziano a svuotarsi rapidamente. “Questo è il terzo supermercato che giro” ci dice un giovane carico di bottiglie di latte! Chiediamo per curiosità la disponibilità dell’Amuchina, divenuto quasi un prodotto … leggendario. “Che domanda! E chi la trova ormai!” ci risponde un addetto alle vendite.