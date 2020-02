Rimane incastrata nell'auto dopo l'incidente: ferita una ragazza

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 7 febbraio 2020, 11:42

Denunciato in stato di libertà un minore di nazionalità tunisina, regolare sul territorio nazionale, già gravato da diversi precedenti di polizia

giovedì, 6 febbraio 2020, 18:01

Fratelli d’Italia invita i cittadini della Valle del Serchio a “Presente e futuro in Toscana”, conferenza organizzata dal partito di Giorgia Meloni a Castelnuovo di Garfagnana per fare il punto sulle prossime mosse del centrodestra anche in vista delle elezioni regionali ormai alle porte

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:57

L'attrice della valle del Serchio debutta al fianco di Alessandro Haber, al teatro Verdi di Padova, in "Morte di un commesso viaggiatore" di Arthur Miller. Tra le date in programma, attendiamo quella in provincia di Lucca, dove la tournée farà tappa il 17 marzo, al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana

mercoledì, 5 febbraio 2020, 10:09

Colpo nella notte all'Happy Bar di Castelnuovo. Ignoti malviventi, intorno alle 4, hanno preso di mira il locale, situato in via Pio La Torre (proprio nei pressi della stazione ferroviaria, nella zona industriale), forzando l'ingresso e scappando con la refurtiva

martedì, 4 febbraio 2020, 22:04

Una donna è stata investita da un'auto, questa sera, in via largo Nicola Fabrizi a Castelnuovo di Garfagnana. E' stata trasportata in codice rosso (per dinamica) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce

martedì, 4 febbraio 2020, 16:44

Quest’anno le scuole dell’ISI Garfagnana hanno aderito al Progetto Regionale Toscana Musica