Castelnuovo



Teatro: la carriera in ascesa di Caterina Paolinelli

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:57

di giuseppe bini

L'attrice della valle del Serchio debutta al fianco di Alessandro Haber, al teatro Verdi di Padova, in "Morte di un commesso viaggiatore" di Arthur Miller.



Con la partecipazione a questa produzione, che la vedrà impegnata in tournée da Padova fino a Roma, passando per diverse date anche in Toscana, la Paolinelli coglie un'occasione importante per la sua crescita artistica e professionale, insomma, ancora un passo in avanti nella sua carriera, che già l'ha portata a numerose esperienze nei teatri d'Italia, con il teatro di ricerca.



Il titolo è di quelli che fanno riempire le sale (Morte di un commesso viaggiatore), così come il protagonista principale, Alessandro Haber appunto, per una co-produzione importante, ovvero quella della Goldemart Production insieme al Teatro Stabile del Veneto e al Teatro Stabile di Bolzano, per la regia di Andrea Muscato.



Il testo debuttò a New York nel 1949, mentre la prima assoluta italiana si registra due anni dopo (1952), al teatro Eliseo di Roma, una delle tappe della tournée di questa nuova rappresentazione. Sempre nel 1949, per Morte di un commesso viaggiatore, Miller vince il Premio Pulitzer per la drammaturgia, e il Tony Award per il miglior dramma.



In questo spettacolo Caterina interpreta il personaggio di "Donna", l'amante del protagonista Willy Loman. Viene automatico riscontrare nel personaggio dei parallelismi con Marylin Monroe, quasi come una premonizione dell'autore, che al tempo della stesura dell'opera non aveva ancora conosciuto l'attrice di cui poi fu marito dal 1951 al 1956. Miler conosce la Monroe grazie a Elia Kazan, proprio il regista della prima produzione del Commesso viaggiatore: con Marilyn il drammaturgo vivrà una storia complessa e tormentata, proprio come i tormenti di cui si fa tramite la bionda e intrigante Donna.



Tra le date in programma, attendiamo quella in provincia di Lucca, dove la tournée farà tappa il 17 marzo, al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana.